Dans la banlieue sud de Mexico, une ONG aide à préserver les "chinampas", ces îles agricoles artificielles mises au point à l'époque préhispanique, grâce à des cheveux humains qui captent la pollution de l'eau.
Au Mexique, une ONG utilise des cheveux pour aider à préserver des îles agricoles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro