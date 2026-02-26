 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Mexique, une ONG utilise des cheveux pour aider à préserver des îles agricoles

information fournie par AFP Video 26/02/2026 à 19:00

Dans la banlieue sud de Mexico, une ONG aide à préserver les "chinampas", ces îles agricoles artificielles mises au point à l'époque préhispanique, grâce à des cheveux humains qui captent la pollution de l'eau.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
2

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
9
4

Trump accuse l'Iran d'être une menace pour les Etats-Unis avec ses missiles

information fournie par AFP Video 25 févr.
5

Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil

information fournie par AFP 25 févr.
6

Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers

information fournie par AFP 25 févr.
20
7

Retour au hangar pour la fusée lunaire de la Nasa, qui doit subir des réparations

information fournie par AFP 25 févr.
8

Motions de censure RN et LFI: "un désordre politique inutile", cingle Lecornu

information fournie par AFP Video 25 févr.
1

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew arrêté

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique ?

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew en garde à vue, un choc pour la monarchie britannique

information fournie par AFP 19 févr.
7
6

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
7

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
8

Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique?

information fournie par AFP 19 févr.
1
1

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
2

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
3

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
4

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
5

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
6

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank