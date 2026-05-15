Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, le sélectionneur a convoqué 25 internationaux déjà capés et le novice Robin Risser. La France se présentera avec trois gardiens, neuf défenseurs, cinq milieux et neuf attaquants.
Équipe de France : Didier Deschamps dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026
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