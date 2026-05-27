"On avait rallumé le poêle (...) et, cette semaine, on n'arrive même pas à faire de courants d'air dans la maison": la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a été surprise par la vague de chaleur alors qu'une vigilance orange canicule a été déclenchée sur une large partie de la Bretagne.
Episode caniculaire : la Bretagne en vigilance orange
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