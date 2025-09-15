Des membres de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) arrivent à Matignon pour y rencontrer Sébastien Lecornu. Le Premier ministre poursuit ses entretiens avec les partenaires sociaux après avoir reçu la CGT dans la matinée. COMPLETE VIDI74HQ6638_FR, VIDI74JB8WE_FR et VIDI74JR2ZQ_FR IMAGES
Entretiens du Premier ministre avec les syndicats: la CFTC arrive à Matignon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro