Des membres de la Confédération française de l'encadrement et de la Confédération générale des cadres (CFE-CGC) arrivent à Matignon pour y rencontrer Sébastien Lecornu. Le Premier ministre poursuit ses entretiens avec les partenaires sociaux après avoir reçu la CGT dans la matinée et la CFTC en début d'après-midi. COMPLETE VIDI74HQ663_FR, VIDI74JB8WE_FR, VIDI74JR2ZQ_FR et VIDI74JZ3KE_FR IMAGES
Entretiens du Premier ministre avec les syndicats: la CFE-CGC arrive à Matignon
