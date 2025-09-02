Il y a cinquante ans, la chute de Phnom Penh, capitale du Cambodge aux mains des Khmers rouges, marquait le début d'un génocide qui a fait jusqu'à deux millions de morts. Parmi les 600 000 Cambodgiens qui ont fui l'horreur, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont trouvé refuge en France. Que reste-t-il aujourd'hui de leur mémoire et de celle de leurs enfants ?
Entre mémoire et silence : le parcours des réfugiés cambodgiens en France
