A la Une de la presse, ce lundi 14 septembre, les frappes russes qui ont touché, hier, des lignes ferroviaires dans l'ouest de l'Ukraine, à proximité de la Pologne, sur fond d’escalade militaire entre les forces russes et ukrainiennes. Les (habituelles) déroutantes déclarations de Trump. L’entrée en campagne de Marine Le Pen, la candidate du RN à la présidentielle de 2027. Et une bonne nouvelle pour les arbres.
Entre l'Ukraine et la Russie, l'escalade militaire
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