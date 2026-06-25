De Nazareth à Hollywood, Hiam Abbass a construit une carrière rare, entre grandes productions internationales et cinéma d'auteur engagé. Connue du grand public pour ses rôles dans la série "Succession", les films de Steven Spielberg, Jim Jarmusch ou encore Denis Villeneuve, l'actrice et réalisatrice franco-palestinienne n'a jamais cessé de faire entendre une voix singulière.
Entre Hollywood et la Palestine, le combat d'Hiam Abbass
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