"C'est le Saint Graal pour nous": des milliers de spectateurs déchaînés ont encouragé jusque dans la nuit les coureurs de la 23e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) qui se sont élancés vendredi soir de Chamonix pour un périple éreintant de 174 km.
Entre ferveur des supporters et ciel étoilé pour les coureurs de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc
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