ENQUÊTE SUR LA MORT DE SEIF AL-ISLAM

information fournie par France 24 04/02/2026 à 23:32

Le parquet en Libye a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête sur l'assassinat de Saïf Al-Islam Kadhafi. Le fils de l'ex dictateur Mouammar Kadhafi, a été tué hier dans un assaut contre sa maison selon des témoins. Le parquet a d'ailleurs confirmé que Saïf Al-Islam Kadhafi avait été mortellement blessé par balles.

L'offre BoursoBank