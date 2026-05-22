"On n'était pas du tout en présence d'une famille qui avait des difficultés sociales majeures", indique Eric Straumann, le maire de Colmar où habitait la mère des deux garçons de quatre et cinq ans retrouvés seuls au bord d'une route au Portugal. "Aucun signal particulier" n'avait été relevé "par les équipes éducatives," indique-t-il.
Enfants retrouvés seuls au Portugal: "aucun signalement" selon le maire de Colmar
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