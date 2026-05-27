Les deux adolescents soupçonnés d'avoir tué par étranglement un enfant de 11 ans à Rennes disent avoir voulu "se venger" et "récupérer du matériel de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros", déclare le procureur de Rennes Frédéric Teillet. SONORE
Enfant étranglé: deux adolescents disent s'être vengés pour du matériel de pêche
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