Bear, âgé de 11 ans, a pris sa retraite. Le chien de détection de koalas s'est illustré lors des feux de forêt de "l'été noir" de 2019. Bear a été l'un des premiers chiens en Australie à être dressé pour repérer les koalas et autres animaux sauvages nécessitant d'être secourus.
Australie: le célèbre chien détecteur de koalas prend sa retraite
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