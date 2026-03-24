L'Ukraine visée par près de 1.000 drones russes et l'une des pires attaques aériennes en plein jour

Des pompiers éteignent un incendie dans un bâtiment après une attaque de drone russe à Lviv ,le 24 mars 2026 en Ukraine ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

La Russie a tiré en 24 heures près de 1.000 drones sur l'Ukraine, lançant mardi l'une de ses plus vastes attaques aériennes en plein jour, après une nuit déjà marquée par des frappes meurtrières.

Dans la journée, les forces russes ont mené "l'une des attaques les plus massives" sur le territoire ukrainien avec "556 drones d'attaque" entre 9H00 et 18H00, a annoncé l'armée de l'air à Kiev.

Ils s'ajoutent aux 392 drones et 34 missiles tirés dans la nuit, a-t-elle précisé.

Ces frappes nocturnes ont fait cinq morts tandis qu'au moins trois personnes ont perdu la vie dans celles survenues mardi du lever au coucher du soleil.

"À une telle échelle, c’est quasiment une première. Je ne me souviens pas qu’il y ait eu des frappes en plein jour avec un nombre aussi important de drones", a dit à l'AFP Iouriï Ignat, un des porte-parole de l'armée de l'air.

- Loin du front -

Ces raids ont fait des victimes et des dégâts à des centaines de kilomètres du front où s'affrontent depuis l'invasion en février 2022 les troupes ukrainiennes et russes.

Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées à Ivano-Frankivsk, une ville de l'ouest, a ainsi relevé la cheffe de l'administration régionale Svitlana Onychtchouk, faisant aussi état d'une dizaine d'immeubles résidentiels et d'une maternité endommagés.

Dans la région de Vinnytsia (centre-ouest), les bombardements ont fait au moins un mort et onze blessés, selon les autorités locales.

Plusieurs frappes ont touché le centre historique de Lviv, classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Au moins 13 personnes ont été blessées, a déploré Andriï Sadovy, le maire de cette cité proche de la frontière avec la Pologne, un pays membre de l'UE et de l'Otan.

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Lviv, Maksym Kozytsky, un complexe du XVIIe siècle situé en plein centre-ville a été endommagé.

Photo publiée par le maire de Lviv Andriï Sadovy après une frappe russe sur le centre historique de cette ville dans l'ouest de l'Ukraine le 24 mars 2026 ( TELEGRAM /@andriysadovyi / Handout )

Une vidéo sur son compte Telegram géolocalisée par l'AFP montre des flammes s'échapper du toit d'un bâtiment de deux étages, au-dessus de balcons sur lesquels sèche du linge, à côté de l'église Saint-André.

Sur une autre vidéo postée par un média local, on peut voir des secouristes attendre dans l'église, demandant aux civils de s'éloigner de la porte.

- "Essaims de drones" -

Des alertes aériennes étaient aussi en cours dans la région de Vinnytsia (centre-ouest) dans l'après-midi.

"Tout au long de la journée, la Russie terrorise de nombreuses villes à travers l’Ukraine avec des essaims de drones +Shahed+", a dénoncé le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga sur X.

Des pompiers éteignent un incendie dans un bâtiment à la suite d'une attaque de drone russe à Lviv le 24 mars 2026 en Ukraine ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

"La Russie fait exactement ce que le régime iranien est en train de faire au Moyen-Orient mais au coeur de l'Europe", a-t-il poursuivi, faisant allusion aux attaques de ce même type de drones lancées par l'Iran en représailles aux frappes américano-israéliennes dont il est la cible depuis le 28 février.

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko avait qualifié plus tôt de "terreur délibérée contre les civils" la vague d'attaques nocturnes meurtrières qui a touché onze régions au total.

La Russie a envoyé contre l'Ukraine pendant la nuit 392 drones et 34 missiles, dont 365 et 25 respectivement ont été interceptés, a informé l'armée de l'air ukrainienne.

Selon les autorités locales, ces frappes ont fait cinq morts et des dizaines de blessés dans les régions de Poltava (centre), Zaporijjia (sud), Kharkiv (est), Kherson (sud), Soumy (nord) et Dnipropetrovsk (est).

- "Davantage de protection", demande Zelensky -

"Ces chiffres montrent clairement qu'il faut davantage de protection pour sauver des vies", a réagi dans la matinée le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Des pompiers éteignent un incendie dans un immeuble résidentiel après une frappe russe sur Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, le 24 mars 2026 ( AFP / Darya NAZAROVA )

Il a plaidé pour une production européenne de missiles de défense antiaérienne plus massive et pour que "tous les accords de défense antiaérienne soient mis en place à temps".

Le ministère russe de la Défense a quant à lui affirmé que "des entreprises du complexe militaro-industriel" et des aérodromes militaires avaient été ciblés dans la nuit en Ukraine.

En Russie, une personne a péri et 13 ont été blessées dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Koursk, frontalière du nord de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional Alexandre Khinchtein.

Les efforts de négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, ont été suspendus par l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle rencontre entre les négociateurs de Kiev et les émissaires américains a eu lieu le week-end dernier aux Etats-Unis pour tenter de relancer le processus diplomatique.

Mais le chef de l'Etat ukrainien a regretté dimanche, après la fin de cette réunion, que "la situation autour de l'Iran" soit "le principal point d'attention de la partie américaine".

Il réclame un calendrier "clair" pour la reprise des pourparlers avec Moscou, après plusieurs cycles de discussions ces derniers mois.