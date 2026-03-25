Triple médaillé aux Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 et vainqueur de son premier gros globe de cristal à peine un mois plus tard, Éric Perrot dit avoir vécu une saison de "rêve".
Biathlon: Éric Perrot savoure sa saison de "rêve"
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