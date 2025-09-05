En Ukraine, un système de bonus tout droit sorti de l'univers des jeux vidéo pour motiver les soldats. Chaque cible ennemie atteinte rapporte des points permettant à la brigade de reconstituer les stocks d'armes.
En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points
