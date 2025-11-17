 Aller au contenu principal
En Provence, l'extension d'un discret centre d'élevage de singes de laboratoire divise

information fournie par AFP Video 17/11/2025 à 19:38

En Provence, un centre de primatologie élève des centaines de singes destinés aux laboratoires publics français à des fins de recherches scientifiques. D'ici 2029, le nombre de primates devrait tripler jusqu'à atteindre 1.800 specimens, une expansion critiquée par des défenseurs des animaux.

Environnement
