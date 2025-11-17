En Provence, un centre de primatologie élève des centaines de singes destinés aux laboratoires publics français à des fins de recherches scientifiques. D'ici 2029, le nombre de primates devrait tripler jusqu'à atteindre 1.800 specimens, une expansion critiquée par des défenseurs des animaux.
En Provence, l'extension d'un discret centre d'élevage de singes de laboratoire divise
