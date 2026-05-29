Environ 150 pompiers s'activent en pleine canicule pour un exercice de grande ampleur en Sologne, deuxième massif forestier français désormais considéré à risque élevé sous l'effet du changement climatique.
En pleine canicule, des pompiers se préparent aux feux de l'été
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro