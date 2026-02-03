Rebaptisé quadball, le Quidditch d'Harry Potter a été introduit dans un village d'Ouganda par John Ssentamu, un instituteur qui a découvert les aventures et la saga du célèbre sorcier en lorgnant sur le livre d'un voisin de bus.
En Ouganda, le Quidditch d'Harry Potter fait des émules
