Il y a 80 ans, la Moldavie était frappée par une famine qui a tué plus de 150 000 personnes. Longtemps passé sous silence, cet épisode reste un angle mort dans l'histoire du pays. Mais petit à petit, les témoignages de survivants, combinés au travail des chercheurs, ont mis en lumière une tragédie largement orchestrée par les autorités soviétiques de l'époque. Un traumatisme collectif qui reste vif, mais dont beaucoup d'habitants ignorent toujours les causes réelles.
En Moldavie, se souvenir de la famine soviétique
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