Les oasis du Sahara mauritanien sont aujourd’hui en péril face au manque de précipitations dû au changement climatique. Une menace d’ampleur pour les cultivateurs, notamment de dattes, dans un pays qui compte moins de 0,5% de terres arables. De quoi mettre en péril les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes, dépendant depuis des siècles des cultures oasiennes. Reportage de Simon Martin, Sarah Sakho and Caitlin Kelly.
En Mauritanie, les oasis menacées par le réchauffement climatique
