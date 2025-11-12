 Aller au contenu principal
En manque de soldats, l'Ukraine s'essouffle

information fournie par France 24 12/11/2025 à 10:34

À la Une de la presse mercredi : l'Ukraine peine à recruter de nouveaux soldats, l'intelligence artificielle, amie ou ennemie, les oiseaux migrateurs contaminés par la grippe aviaire et le nouveau visage de "Lucifer".

