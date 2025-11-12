À la Une de la presse mercredi : l'Ukraine peine à recruter de nouveaux soldats, l'intelligence artificielle, amie ou ennemie, les oiseaux migrateurs contaminés par la grippe aviaire et le nouveau visage de "Lucifer".
En manque de soldats, l'Ukraine s'essouffle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro