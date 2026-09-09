L'Inde est devenue le troisième marché aérien mondial derrière la Chine et les États-Unis. Le pays a vu la construction de plus de 70 aéroports en dix ans. Une croissance spectaculaire, de quoi attirer les investissements étrangers et de grands fleurons de l'aéronautique comme Airbus, qui a conquis plus de 70 % de la flotte indienne. Mais pour répondre à ces besoins, il va également falloir former beaucoup de pilotes. Reportage d'Alban Alvarez et Sacha Desmaizières.
En Inde, l'aviation civile en plein essor
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