Depuis 18 mois, plus de 480.000 moutons et chèvres ont été abattus en raison d'une pandémie de variole ovine, principalement dans le centre et le nord de la Grèce. Les éleveurs affirment que la baisse du cheptel et de la production laitière qui en résulte menace la feta, l'un des principaux produits d'exportation de la Grèce.
En Grèce, la feta pâtit d'une épizootie de variole ovine
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