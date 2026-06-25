Le Chef de la rubrique politique-société chez The Conversation, David Bornstein nous rejoint pour Derrière l'Image. Six ans après la photographie symbolique des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat réunis à l'Élysée, le constat dressé dans cet entretien est celui d'un décalage croissant entre l'ambition affichée de renouveler la démocratie française et les résultats effectivement obtenus.
En France, 'on vit une crise démocratique profonde et on sent qu'on est à la croisée des chemins'
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