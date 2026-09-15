En France, la colère monte face aux prix du carburant en hausse

information fournie par France 24 • 15/09/2026 à 22:59

Le carburant coûte de plus en plus cher en France : 2,68€ le litre de diesel et 2,49€ pour l'essence. La guerre au Moyen-Orient et les blocages du détroit d'Ormuz, où transitait 20% du gaz et du pétrole mondiaux, et du détroit de Bab El-Madeb, qui explique ces augmentations. Parallèlement, la demande française pour le diesel n'a pas baissé, ce carburant étant utilisé par la moitié des véhicules particuliers et dans l'industrie, de la pêche au transport routier en passant par l'agriculture.