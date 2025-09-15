En Finlande, les téléphones portables sont interdits en classe depuis la rentrée scolaire en août. Exemple dans un collège au nord-est d'Helsinki.
En Finlande, l'interdiction des portables en classe ranime les discussions
