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En Corée du Sud, des poupées IA tiennent compagnie aux seniors

information fournie par AFP Video 12/06/2026 à 17:26

Dans son minuscule appartement où elle vit seule, Bang Chun-ja, 78 ans, passe ses journées avec une poupée dotée d'IA au comportement enfantin, une scène courante en Corée du Sud où la population est vieillissante.

IA: Intelligence artificielle
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