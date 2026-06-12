Dans son minuscule appartement où elle vit seule, Bang Chun-ja, 78 ans, passe ses journées avec une poupée dotée d'IA au comportement enfantin, une scène courante en Corée du Sud où la population est vieillissante.
En Corée du Sud, des poupées IA tiennent compagnie aux seniors
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