En Belgique, la révolution du statut des travailleurs du sexe

information fournie par France 24 • 26/08/2025 à 11:27

Le 1er décembre 2024, la Belgique est devenue le premier pays européen à encadrer l’activité de prostitution par un véritable contrat de travail. Une réforme qui va plus loin que celle de 2022, qui avait décriminalisé la prostitution, permettant aux femmes et hommes qui l'exercent de bénéficier d'un statut d'indépendant. Mais depuis son entrée en vigueur, la nouvelle loi a-t-elle vraiment eu les effets escomptés ? Quelques semaines après son entrée en vigueur, neuf associations ont requis l’annulation de cette loi auprès de la Cour constitutionnelle belge, dont elles attendent toujours la décision. Reportage en Belgique d’Alix Le Bourdon.