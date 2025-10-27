Des partisans du président argentin Javier Milei, rassemblés devant le siège de son parti à Buenos Aires, célèbrent sa victoire aux législatives de mi-mandat. Le parti La Libertad Avanza (LLA) de Milei a largement remporté les élections avec un peu plus de 40% des votes au niveau national, selon des résultats officiels partiels à 90% du décompte.
En Argentine, les partisans de Milei célèbrent sa victoire aux législatives de mi-mandat
