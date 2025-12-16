Le président français Emmanuel Macron se rend à l'inauguration d'un nouveau commissariat dans les quartiers Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) lors d'un déplacement sur le thème de la lutte contre le narcotrafic. IMAGES
Emmanuel Macron se rend à l'inauguration d'un nouveau commissariat à Marseille
