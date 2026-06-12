Le président français Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre canadien Mark Carney à l'Elysée, à quelques jours du lancement du sommet du G7 à Evian. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre canadien Mark Carney à l’Elysée avant le G7
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