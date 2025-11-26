Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma, "Bugonia" de Yórgos Lánthimos avec, dans le rôle principal, Emma Stone, l'actrice désormais fétiche du réalisateur grec. Une comédie noire et absurde dans laquelle elle incarne une chef d'entreprise supposément extra-terrestre qui se retrouve kidnappée par deux pieds nickelés complotistes.
Emma Stone face aux complotistes américains dans "Bugonia" de Yorgos Lanthimos
