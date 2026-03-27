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Emirats: de fortes pluies inondent les rues à Sharjah

information fournie par AFP Video 27/03/2026 à 11:53

Des images montrent des voitures submergées et des habitants pataugeant dans les rues inondées de Sharjah, après les fortes pluies qui ont touché l’ensemble des Émirats arabes unis. IMAGES

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