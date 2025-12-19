Cette semaine, nous recevons Elli Tsiforou, secrétaire générale du Copa-Cogeca, organisation syndicale et professionnelle agricole au niveau de l'Union européenne. Elle réitère son opposition au traité du Mercosur et demande une simplification des normes imposées aux agriculteurs européens.
Elli Tsiforou : "Il y a une surrégulation de l’UE dans le domaine agricole"
