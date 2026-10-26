A la veille des élections législatives en Israël, on s’interroge sur les deux protagonistes de ce scrutin, l’indéboulonnable Benyamin Netanyahou et l’ancien chef d’état-major, Gadi Eisenkot.
Élections en Israël : Netanyahou ou Eisenkot ?
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