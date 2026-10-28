À la Une de la presse ce mardi 28 octobre : les élections législatives en Israël dans la presse locale, la percée des listes arabes dans le scrutin, des reportages à Hébron (en Cisjordanie), et la disgrâce de Kylian Mbappé.
Élections en Israël : "le gouvernement a provoqué une participation arabe record"
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