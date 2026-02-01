Les Costariciens commencent à voter pour leur président, avec pour grande favorite la candidate du parti conservateur au pouvoir, Laura Fernández, portée par ses promesses de fermeté face à la criminalité, qui font craindre à ses rivaux une dérive autoritaire. Quelque 3,7 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour élire également leurs députés pour un mandat de quatre ans. IMAGES
Elections au Costa Rica: les électeurs commencent à voter
