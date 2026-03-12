Durant le mois ramadan en Égypte, la générosité liée à la Zakat (l'aumône obligatoire) et à la Sadaqa (le don volontaire) permet le financement de nombreux hôpitaux. Télévisions et réseaux sociaux se transforment en vitrines de campagnes publicitaires avec des célébrités et des clips poignants pour attirer les dons. L'enjeu est grand : certains établissements collectent jusqu’à 80 % de leur budget annuel en quelques semaines, révélant en creux la fragilité du système de santé public égyptien.
Égypte : la manne du ramadan pour les hôpitaux
