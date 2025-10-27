Alors que le Grand Musée égyptien du Caire s'apprête à ouvrir ses portes, nous nous sommes demandé pourquoi les Français étaient si passionnés par l'Égypte ancienne. Avec ses hiéroglyphes, ses pyramides, ses mystères, le pays des pharaons fascine petits et grands. Les expositions sur ses trésors millénaires sont à chaque fois un succès. Retour en images sur les origines de cette passion française qui traverse les âges.
Égypte ancienne : pourquoi les Français sont-ils si fascinés ?
