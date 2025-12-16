Images de l'école où un élève âgé de 15 ans a attaqué tué un autre élève de 10 ans au couteau. L’élève a également attaqué un agent de sécurité et d'autres élèves, dans le village de Gorki-2, dans le district d'Odintsovo, dans la région de Moscou. Selon les enquêteurs, l'agresseur a été arrêté. Les motifs de l'assaillant ne sont pas connus dans l'immédiat. IMAGES COMPLETENT 88AY7ZQ
École russe où un écolier a été assassiné près de Moscou
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro