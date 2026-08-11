Deux jours avant l'éclipse de soleil, touristes et Parisiens cherchaient lundi des lunettes de protection indispensables pour profiter du spectacle céleste en toute sécurité.
Eclipse: à Paris, ruée sur les lunettes de protection à J-2
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