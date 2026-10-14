Au Kenya, le ministère de la santé vient de l’annoncer ce mercredi soir : il y a une deuxième cas d’Ebola dans le pays, et cette fois-ci il ne s’agit pas d’une personne ayant voyagé. Depuis une semaine les autorités sanitaires travaillent d’arrache pied pour éviter qu’une épidémie ne se déclenche dans le pays après le décès d’un premier malade.
Ebola : le Kenya annonce un deuxième cas, mais "aucune propagation" à grande échelle
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