L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est "loin d'être maîtrisée", a alerté l'OMS, mettant en garde contre un risque "élevé" de propagation internationale. "L'épidémie s'est propagée rapidement et le risque d'une propagation nationale et internationale plus importante reste élevé", déclare l'institution. Notre invité, Dr Dieudonné Mwamba Kazadi, directeur Général de l'Institut National de Santé Publique, répond aux questions du Journal de l'Afrique.
Ebola en RD Congo: l'épidémie est "loin d'être maîtrisée", alerte l'OMS
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