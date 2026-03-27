Et si le futur le plus utile de l'IA s'écrivait en Afrique ? Alors que l’Unesco et l'AI Movement de Rabat les mettent à l'honneur, zoom sur les recherches de cinq femmes scientifiques, du Bénin au Maroc en passant par le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Leur point commun ? Elles refusent l'IA "gadget" et s'attaquent à des urgences du quotidien : purifier l'eau, anticiper les fuites, sauver les récoltes ou encore éradiquer le paludisme.
Du Bénin au Sénégal en passant par la Côte d'Ivoire, ces chercheuses africaines trop discrètes
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