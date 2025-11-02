Donald Trump menace le Nigeria d'une action militaire si le pays, je cite n'arrête pas les "meurtres de chrétiens" par des "terroristes islamistes". Des accusations démenties par Abuja. Le président américain a inscrit hier le Nigeria sur la liste des pays "particulièrement préoccupants" en matière de liberté religieuse, et assure que les aides américaines accordées à Abuja vont cesser
Donald Trump menace le Nigéria d'une intervention militaire pour cause de "meurtres de chrétiens"
