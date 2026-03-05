Donald Trump a enregistré mercredi un soutien robuste de la part de la majorité républicaine au Sénat, qui a rejeté une résolution visant à limiter ses pouvoirs dans la guerre contre l’Iran. Les explications avec Tristan Cabello, historien et politologue spécialiste des Etats-Unis.
Donald Trump : les pleins pouvoirs ?
