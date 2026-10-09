C'était il y a un an: la signature du plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump. Le cessez-le-feu, entré en vigueur le lendemain, n'en a depuis que le nom, violé presque chaque jour par l'armée israélienne. Les conditions de vie dans l'enclave sont toujours extrêmes, la population sans perspective; des sujets absents de la campagne pour les législatives israéliennes. Le géopolitologue Dominique Moïsi, spécialiste du Moyen-Orient, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Dominique Moïsi: "trois ans après, Israël est toujours paralysé par l'expérience du 7 octobre"
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