 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dix ans du 13-Novembre: Notre-Dame de Paris fait sonner ses cloches

information fournie par AFP Video 13/11/2025 à 18:51

La cathédrale Notre-Dame de Paris fait sonner ses cloches durant plusieurs minutes pour commémorer les dix ans des attentats du 13-Novembre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Sénégal : y a-t-il une rupture entre le président Faye et son Premier ministre Sonko ?

information fournie par France 24 12 nov.
1
2

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
3

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
4

10 ans du 13-Novembre : la tour Eiffel illuminée aux couleurs du drapeau français

information fournie par AFP Video 09:04
5

A Rillieux-la-Pape, l'escalade des violences urbaines

information fournie par AFP 13:29
1
6

A Rouen, 250 agriculteurs manifestent contre l'accord avec le Mercosur

information fournie par AFP 18:03
7

Biathlon: les Bleues en stage veulent tourner la page de l'affaire Julia Simon

information fournie par AFP Video 17:35
8

À Rouen, des agriculteurs manifestent contre l'accord avec le Mercosur

information fournie par AFP Video 17:40
2
1

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
2

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
3

PFAS en France : le poison à venir

information fournie par France 24 07 nov.
4

Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

information fournie par AFP 07 nov.
5

Incidents à la Philharmonie: "Je ne condamne pas", déclare Mélenchon

information fournie par AFP Video 07 nov.
3
6

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
7

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
8

Le lundi c'est private equity : investir dans l'innovation, c'est risqué ?

information fournie par Boursorama 10 nov.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank