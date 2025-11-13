 Aller au contenu principal
Biathlon: les Bleues en stage veulent tourner la page de l'affaire Julia Simon

information fournie par AFP Video 13/11/2025 à 17:35

Justine Braisaz-Bouchet, victime des vols en équipe de France de biathlon de sa coéquipière Julia Simon, assure qu'elle "fait de son mieux pour faire la part des choses," alors qu'elle s'entraîne en Savoie avec le reste de ses coéquipières.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

