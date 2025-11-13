Justine Braisaz-Bouchet, victime des vols en équipe de France de biathlon de sa coéquipière Julia Simon, assure qu'elle "fait de son mieux pour faire la part des choses," alors qu'elle s'entraîne en Savoie avec le reste de ses coéquipières.
Biathlon: les Bleues en stage veulent tourner la page de l'affaire Julia Simon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro